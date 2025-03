Inter Inter faz último treino antes de clássico decisivo na final do Gauchão

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O técnico Roger Machado comandou um trabalho fechado no CT Parque Gigante Foto: Ricardo Duarte/Inter O técnico Roger Machado comandou um trabalho fechado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter realizou neste sábado (15) a sua última preparação para a partida que decidirá o campeão do Campeonato Gaúcho de 2025. O Colorado entra em campo neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, com uma vantagem de 2 a 0 que foi construída na Arena do Grêmio.

O técnico Roger Machado comandou um trabalho fechado no CT Parque Gigante, finalizando os últimos ajustes na equipe titular para a partida.

Com os ingressos esgotados, o Inter busca encerrar um jejum que já dura quase nove anos. O último troféu erguido pelo clube no campeonato estadual foi em 2016, quando venceu o Juventude e garantiu o seu 45° título do Gauchão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-faz-ultimo-treino-antes-de-classico-decisivo-na-final-do-gauchao/

Inter faz último treino antes de clássico decisivo na final do Gauchão

2025-03-15