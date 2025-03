Inter “Temos que saber jogar com a vantagem”, diz Roger Machado sobre o Grenal

15 de março de 2025

"Precisamos entender o tamanho do que conquistamos na Arena", disse o treinador Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter, Roger Machado, concedeu entrevista coletiva na sexta-feira (14), no CT Parque Gigante, destacando a importância da preparação e do foco para o clássico Grenal decisivo deste domingo (16).

“Semana de clássico é diferente. Busco ficar mais reservado, mas não posso deixar de me envolver com o entorno, buscar amenizar a ansiedade. Foi uma semana cheia, importante para corrigirmos e ajustar detalhes. A experiência vai nos ensinando como lidar com isso”, afirmou o treinador.

Roger também ressaltou a importância de administrar a vantagem obtida no primeiro jogo, mas sem se acomodar. “Temos que saber jogar com a vantagem, mas não pela vantagem. Precisamos entender o tamanho do que conquistamos na Arena. Trabalhamos cenários, analisamos o que o Quinteros pode fazer e as alternativas que ele utilizou no meio da semana”, explicou.

“O adversário vai chegar mobilizado, por todo o contexto. O que eu disse para os jogadores: não vamos enfrentar arbitragem, história. Vamos enfrentar 11 jogadores adversários. É nisso que temos que nos ater”, prosseguiu o treinador.

