Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

A atividade teve os primeiros minutos do aquecimento abertos para a imprensa Foto: Ricardo Duarte/Inter A atividade teve os primeiros minutos do aquecimento abertos para a imprensa (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter encerrou a preparação para a partida contra o Avenida, nesta quarta-feira (25), às 19h, em Santa Cruz do Sul. Para o segundo jogo da temporada, o técnico Mano Menezes deve jogar com o mesmo time que jogou no empate, em 2 a 2, contra o Juventude.

No treinamento desta terça-feira (24), no CT Parque Gigante, Carlos De Pena não participou do treino. A atividade teve os primeiro momentos do aquecimento aberto para a imprensa, mas o jogador ficou apenas na academia. Mesmo assim, deve viajar para Santa Cruz.

Um ponto importante do treinamento é que Rodrigo Moledo voltou as atividades. Na atividade de segunda-feira (23), o zagueiro apenas ficou na academia. Com isso, o defensor deve formar dupla com Vitão, já que Mercado, com lesão muscular, ainda não foi liberado.

Se o técnico Mano Menezes repetir a escalação, o time do Inter deve ser: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão, Renê; Johnny, De Pena, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

