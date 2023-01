Grêmio Para Grêmio e Brasil de Pelotas, Arena projeta 30 mil torcedores

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

A partida é válida pela segunda rodada da fase classificatória do Gauchão. Foto: Divulgação/Grêmio A partida é válida pela segunda rodada da fase classificatória do Gauchão. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

A Arena do Grêmio divulgou a projeção de público para a segunda partida do Grêmio no Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas. Segundo o estádio, 9.979 ingressos foram vendidos até às 10h30min desta terça-feira (24). A projeção até o momento é de 30 mil torcedores presentes para o confronto.

Desde a contratação do centroavante Luis Suárez, o torcedor do Tricolor tem ido a Arena em grande número. Para se ter uma ideia, apenas na apresentação do astro uruguaio, 31.122 torcedores estiveram presentes na Arena. Na decisão da Recopa Gaúcha, contra o São Luiz, 49.614 torcedores comparecerão no estádio.

Grêmio e Brasil de Pelotas jogam nesta quarta-feira (24), às 21h30min, na Arena do Grêmio, válida pela segunda rodada da fase do Campeonato Gaúcho. A partida pode marcar a estreia do meia Franco Cristaldo

