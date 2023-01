Inter Reajuste de 10% é aprovado na mensalidade dos sócios do Inter

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Colorado encerrou 2022 com 103.522 sócios. Deste total, o clube conta com 76.156 torcedores em dia Foto: Twitter/Reprodução O Colorado encerrou 2022 com 103.522 sócios. Deste total, o clube conta com 76.156 torcedores em dia (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho Deliberativo aprovou um novo valor nas mensalidades do quadro social a parti de fevereiro. Na noite desta segunda-feira (23), foi decidido que será um aumento de 10%. A ideia inicial era um reajusta de 27%, mas não foi aprovado pelo conselho.

Com os valores novos, os associados da “Carteira Vermelha”, passarão a pagar R$ 137,50. Já o “Campeão do Mundo”, o valor será R$ 55. Na modalidade “Nada vai nos separar”, passará ser R$ 27,50. Sócios da “Academia do Povo” não terão reajustes e continuará R$ 10.

A última vez que aconteceu um aumento nas modalidades de sócios, ocorreu no ano de 2018, quando Marcelo Medeiros era o presidente do clube gaúcho. O aumento era para ter acontecido em dezembro da temporada passada, mas não aconteceu.

O Inter encerrou o ano de 2022 com 103.522 sócios. Deste total, o clube conta com 76.156 torcedores em dia. A inadimplência é de 27.466, o que representa 26,43% do quadro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/reajuste-de-10-e-aprovado-na-mensalidade-dos-socios-do-inter/

Reajuste de 10% é aprovado na mensalidade dos sócios do Inter