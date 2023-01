Grêmio Após ser regularizado no BID, Cristaldo pode estrear pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A confirmação saiu na tarde de segunda-feira (23). Foto: Lucas Uebel/Grêmio A confirmação saiu na tarde de segunda-feira (23). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O meia Cristaldo está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF. A confirmação saiu na tarde desta segunda-feira (23) e já pode fazer a sua estreia no Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, contra o Brasil de Pelotas, às 21h30.

O Huracán quitou a dívida que tinha com a Federação Argentina de Futebol e, assim, conseguiu emitir o Certificado de Transferência Internacional, que era o que faltava para a inscrição do jogador.

O meia já foi desfalque na decisão da Recopa Gaúcha e na estreia do Gauchão. Franco Cristaldo deve estrear e ser titular já nesta quarta. Com a entrada do jogador, Bitello ou Campaz podem sair do time para o jogador ser titular.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/apos-ser-regularizado-no-bid-cristaldo-pode-estrear-pelo-gremio/

Após ser regularizado no BID, Cristaldo pode estrear pelo Grêmio