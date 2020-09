Inter Inter fecha preparação para enfrentar o Palmeiras

Inter realiza último treino antes de enfrentar o Palmeiras Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter, que é líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, fechou, na tarde dessa terça-feira (1), a preparação para o próximo compromisso. O técnico Eduardo Coudet comandou a equipe em um treino composto de atividades técnicas e táticas, ajustando os últimos detalhes do time que enfrentará o Palmeiras, pela sétima rodada do Brasileirão.

O treinamento contou com a novidade colorada Abel Hernández, apresentado hoje à tarde, mas o Coudet não conta com o uruguaio para a partida desta quarta-feira (2), tendo em vista que o jogador ainda não está em condições de jogo. O colorado, que vem de 5 vitórias e 1 derrota na competição, está na liderança e busca se manter em cima na tabela.

O Inter entra em campo amanhã (2), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

