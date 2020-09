Inter “Jogamos todos inseridos no mesmo sistema”, destaca Lomba sobre boa fase no Brasileirão

2 de setembro de 2020

Colorado possui a melhor defesa do Campeonato Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

2 de setembro de 2020

Para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter aposta na constância de um bom trabalho. Antes do embarque colorado para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (2), o goleiro do Marcelo Lomba falou sobre a partida, que pode garantir ao Inter mais uma rodada como líder da tabela e também sobre o desempenho do setor defensivo, que atualmente é o melhor do Campeonato.

“Isso se deve a um grupo que está comprometido, que segue a risca o que o treinador está pedindo, sabemos que é muita dedicação, que as coisas não vem de graça e também devido ao talento que os atletas têm. Estamos felizes com o momento. Sabemos que manter isso requer mais dedicação, mais treinamento, muita atenção e concentração nos jogos, só que o grupo está muito consciente e estamos bem convictos a fazer o melhor no dia a dia”, destacou o arqueiro.

Além da melhor defesa com apenas dois gols tomados, o colorado também possui o melhor ataque, com dez gols marcados. Para Lomba, o bom desempenho nas duas pontas do campo se dá por um trabalho unificado: “Hoje a defesa envolve o ataque e o ataque envolve a defesa. Se fala muito da saída de bola do goleiro e do zagueiro. Jogamos todos inseridos no mesmo sistema. Assim como o ataque. Eu sou representante do time e não da defesa. Sabemos que a cada jogo sem sofrer gols, estamos mais perto da vitória. Estamos bem satisfeitos”.

Com cinco vitórias e um empate, o colorado lidera a tabela com 15 pontos. Na última partida, encarou o Botafogo, fora de casa, e venceu por 2 a 0. “Estávamos assistindo o vídeo sobre o desempenho contra o Botafogo, a bola sai do meu pé, e nós trocamos 21 passes antes do gol do Boschilia. Isso nos dá confiança. Quando vemos que o jogo que treinamos está saindo, ficamos felizes e querendo colocar mais em prática esse jogo que o Coudet pede”, disse Lomba.

O desafio desse meio de semana é contra o Palmeiras, sexto colocado na tabela, no Allianz Parque, em São Paulo. Em 2019, o colorado enfrentou o verdão quatro vezes. Nos dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória do Palmeiras e um empate. Já pela Copa do Brasil, o alviverde venceu a primeira partida, mas o colorado venceu a segunda, se classificando para as semifinais nos pênaltis. “Sempre é duro contra o Palmeiras, independente do local. Ano passado foram bons confrontos. São duas equipes que vão brigar na frente da tabela. Vamos lá com a mesma postura de sempre, marcar forte, jogar, subir, hoje o Inter tem a mesma postura dentro ou fora de casa. Será um bom jogo para medir força contra uma grande equipe e vamos atrás da vitória”, finalizou.

Palmeiras e Inter se encontram nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

