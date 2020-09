Inter Com mais três desfalques, colorado enfrenta o Palmeiras na noite desta quarta

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Se vencer o Palmeiras nesta quarta, Inter pode garantir a liderança por mais uma rodada Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 2 de setembro de 2020

Além da longa lista de desfalques no ataque, para o jogo desta quarta-feira (2), contra o Palmeiras, o colorado terá de lidar com baixas no setor defensivo também. Na noite desta terça-feira (1), após o embarque da delegação colorada, através de sua assessoria, o Inter informou que o atleta Rodrigo Lindoso testou positivo para Covid-19 e foi afastado das atividades. O zagueiro Zé Gabriel, com desgaste muscular, não viajou com a delegação para São Paulo. E Musto que acabou ficando em Porto Alegre para resolver uma questão particular, mas viajaria para São Paulo nesta quarta, amanheceu indisposto e não se juntará mais à equipe. Apesar de já ter realizado dois testes para Covid-19 nos últimos dois dias e ambos terem dado resultado negativo, o jogador será monitorado.

As baixas da defesa se somam às do setor ofensivo. Além de Guerrero, que está fora por toda temporada, Yuri Alberto e Willian Pottker foram diagnosticados com lesões musculares e devem ficar de fora por mais algumas semanas. Além disso, João Peglow segue em recuperação após testar positivo para Covid-19.

Palmeiras e Inter se encontram nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O colorado é líder da competição com 15 pontos e o alviverde é o sexto colocado, com nove.

O provável Inter deve ter: Lomba; Saravia, Moledo, Cuesta e Moisés;Matheus Jussa, Edenílson, Patrick e Boschilia; D’Alessandro ou Marcos Guilherme e Thiago Galhardo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter