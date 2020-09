Inter Inter contrata por empréstimo jovem promessa do Mirassol

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Foto: Marcos Freitas/Mirassol FC

Por Redação Rádio Grenal | 2 de setembro de 2020

O colorado acertou a contratação do meia Danilo, de 16 anos, do Mirassol. O jovem chega a Porto Alegre com um contrato de empréstimo por uma temporada, e se apresenta nesta quarta-feira (2) para assinar os documentos e iniciar os treinamentos com a equipe sub-20.

Danilo possui contrato com o Mirassol até 2022, mas caso o Inter queira ficar com o atleta ao final do seu vínculo, o contrato de empréstimo prevê uma opção de compra de 70% dos direitos do jovem. O valor dessa opção é avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.

Outros clubes brasileiros chegaram a sondar a contratação do meia, como Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. No entanto, o colorado teve vantagem na negociação, já que cedeu o atacante Netto ao Mirassol para a disputa da reta final do Paulistão. Com isso o clube paulista assegurou prioridade ao Inter na negociação.

O colorado já observava o jovem desde março deste ano, mas com o avanço da pandemia, os negócios esfriaram. Danilo é agenciado pelo ex-jogador Deco, junto com a Dunkirk Esportes, e quase foi parar em Portugal no início do ano. O Porto o convidou para 20 dias de testes, mas sua ascensão ao grupo profissional do Mirassol e a paralisação do futebol cancelaram a ida ao clube Português.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

