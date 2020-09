Grêmio Grêmio negocia contratação de volante do Athlético

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Foto: Site Oficial do Athletico Paranaense

Por Redação Rádio Grenal | 2 de setembro de 2020

Ainda em busca de reforços no mercado, o Grêmio está de olho no volante Wellington Martins, do Athletico-PR. A conversa está avançada e o tricolor estuda até a possibilidade de incluir jogadores no negócio com o clube paranaense para ter a liberação do meio-campista.

O contrato do volante com o furacão é até dezembro deste ano, e as conversas para renovação não estão andando. O jogador se encaixa nos perfis buscados pelo tricolor como reforço e sua contratação já possui a aprovação de Renato Portaluppi e sua comissão técnica.

Atual capitão do time paranaense, Wellington chegou ao Athletico em 2018, e liderou o elenco nas conquistas dos títulos da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, ao longo das temporadas 2018 e 2019. Ao todo, ele soma 92 jogos pelo Rubro-Negro. O volante tem passagem por times como o Inter e o Vasco, antes de chegar em Curitiba.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

