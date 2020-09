Grêmio Kannemann projeta sequência de jogos no Brasileiro e destaca: “Já mudamos a página”

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 2 de setembro de 2020

O Grêmio já começa a deixar o título de Campeão Gaúcho para trás, e foca em vencer no Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e quatro empates, o tricolor é o 12º colocado, com nove pontos. Quem conversou com a imprensa nesta quarta-feira (2), foi o zagueiro Kannemann. O argentino destacou a importância do título, mas declarou que agora o foco é outro: “Estamos muito felizes por ter conseguido conquistar o tricampeonato gaúcho, mas já mudamos a página. Amanhã teremos um jogo difícil pelo Brasileiro. Tentaremos melhorar e trabalhar para tentar estar a cada jogo melhor”.

Se o foco agora está em melhorar na tabela do Brasileiro, a palavra de ordem é: vencer. No campeonato nacional, a última vitória que o torcedor gremista comemorou, foi contra o Fluminense, na primeira rodada. “Ganhar. Nos campeonatos, não importa qual seja, tem que ganhar. As vezes conseguimos, outras não. Sabemos que viemos de alguns empates, não fizemos um bom jogo contra o Caxias é verdade, mas conseguimos o título e estamos felizes. Sabemos que temos coisas para corrigir e vamos analisar e melhorar nesse aspecto”, declarou o zagueiro.

Apesar de ter o pior ataque do Brasileirão, com apenas dois gols marcados, Kannemann elogiou o ataque gremista, principalmente Diego Souza, que foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho: “Todo mundo sabe o nível que ele tem na bola aérea, um jogo muito bom com o corpo, um jogador inteligente, boa técnica também. A verdade é que ele tem nos ajudado muito. E como jogador ele está com uma vontade imensa e isso nos interessa ainda mais. Então estamos muito felizes com ele e que ele continue a fazendo gol, como ele está fazendo”.

Sobre o próximo adversário, o Sport Recife, o zagueiro tricolor ressaltou que o grupo já está se preparando pensando no duelo: “Hoje vamos ver o vídeo deles e vamos continuar analisando. O Renato já vem nos falando alguma coisas deles e trataremos de refletir isso em campo“.

O Grêmio enfrenta o Sport Recife nesta quinta-feira (3), às 19h, na Arena. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio