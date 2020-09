Grêmio Grêmio realiza treino visando as próximas partidas no Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 1 de setembro de 2020

Após garantir o título estadual no último domingo (30), o Grêmio terá um calendário cheio pela frente com a Libertadores se aproximando e com o andamento do Brasileirão. Visando a preparação para a sequência de jogos, o elenco realizou um treino tático e de posicionamento com comando do técnico Renato Portaluppi, na manhã desta terça-feira (1).

O grupo retorna aos treinamentos, nesta quarta (2), buscando garantir pontos suficientes para que suba na tabela e se mantenha entre os primeiros colocados. Décimo segundo colocado, o tricolor vem de 1 vitória e 4 empates na competição. Para os próximos desafios, Renato Portaluppi terá à sua disposição nomes como de Pepê, que foi poupado no segundo jogo da final, contra o Caxias.

O Grêmio entra em campo novamente contra o Sport, nesta quinta-feira (3), às 19h00 (de Brasília) pela sétima rodada do Brasileirão.

