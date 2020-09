Grêmio Matheus Henrique fala sobre sequência de empates no Brasileiro e destaca: “Não estamos com pressão”

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 1 de setembro de 2020

Após o treino desta terça-feira, o volante gremista Matheus Henrique conversou com a imprensa e destacou a importância do título do Campeonato Gaúcho, mesmo com a derrota para o Caxias:”A gente tira de lição como todo o jogo. Sabemos que o próximo jogo tem que ser sempre o melhor. O nosso desempenho domingo não foi como queríamos, porque queríamos manter a sequência de invencibilidade, mas o mais importante foi o título. Valorizamos muito porque é um feito que não acontecia há mais de trinta anos”.

Após a conquista do título, agora o Grêmio foca no Campeonato Brasileiro, já que ocupa a 12ª colocação da tabela do campeonato e vem em uma sequência de quatro empates seguidos. Porém, apesar da falta de vitórias, Matheus prefere ver os empates de outra forma, pela invencibilidade: “Sabemos que precisamos pontuar no Brasileiro, mas viemos numa invencibilidade. Sabemos que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e o importante é não perder, mas estamos invictos. Claro que estamos com 4 empates, mas desses quatro empates sabemos que merecíamos ter ganhado a partida. Não estamos com pressão nem nada, estamos invictos no campeonato e fomos tricampeões gaúchos“.

Mas então, o que falta para que o Grêmio supere a sequência de empates e suba na tabela do Brasileiro? Para o camisa 7 gremista, tudo é questão de detalhes: “Acredito que isso é uma questão de detalhe. Naqueles quatro jogos mostramos um bom futebol. É uma questão de detalhes, acho que isso não podemos levar como um peso. É na hora de detalhe, ter tranquilidade. Mas isso não abala a gente pois confiamos no nosso meio campo e nos nossos atacantes e sabemos que quinta-feira pode ser diferente”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

