Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O mês de setembro traz de volta a fase de grupos da Libertadores de América após quase seis meses de paralisação. A última partida disputada pela dupla Grenal na competição, foi justamente o Grenal das Américas, no dia 12 de março, que acabou em um empate de 0 a 0. Após a partida, o futebol foi parando aos poucos no mundo todo por conta da pandemia da Covid-19.

Grêmio e Inter compõem o grupo E da competição. Ambos estão lideram o grupo com 4 pontos, uma vitória e um empate. No entanto, o Inter assume a primeira colocação por saldo de gols. Compõem ainda o grupo, o América de Cali, na terceira colocação com 3 pontos, e Universidad Católica, laterna, que ainda não somou nenhum ponto no campeonato.

Inter

O caminho do Inter neste retorno de competição terá duas partidas em casa e duas fora. O primeiro confronto será contra o América de Cali, em casa, no dia 16 de setembro. Depois, mais um Grenal, no dia 23, e desta vez no Estádio Beira Rio. O jogo da volta do clássico marca a segunda vez que os times se enfrentam na história da competição. Depois, o colorado viaja até a Colômbia para enfrentar novamente o América de Cali e na sequência vai ao Chile enfrentar a Católica.

Nesta volta, o Inter não conta com o seu principal artilheiro, Paolo Guerrero, que rompeu os ligamentos do joelho e desfalca o colorado por toda a temporada. Um novo reforço já chegou a Porto Alegre e deve agregar o ataque para a competição: Abel Hernández. No entanto, a diretoria colorada segue no mercado em busca de mais um nome para compor o elenco que vai em busca do título da América.

16/09 – Inter x América de Cali – Estádio Beira Rio (Porto Alegre, RS)

23/09 – Inter x Grêmio – Estádio Beira Rio (Porto Alegre, RS)

29/09 – América de Cali x Inter -Estádio Pascual Guerrero (Cali, COL)

22/10 – Estádio San Carlos de Apoquindo (Santiago, CHI)

Grêmio

Já o Tricolor jogará fora de casa as duas primeiras partidas e fechará a fase de grupos na Arena. Primeiro, viaja até o Chile, para enfrentar a Universidad Católica, no dia 16. Depois, retorna a Porto Alegre mas terá pela frente o Grenal no Estádio Beira Rio, que acontece no dia 23. Já na 5ª rodada, recebe a equipe chilena na Arena, e fecha a fase de grupos enfrentando o América de Cali também em sua casa.

Assim como o seu rival, o Grêmio perdeu um nome importante do elenco. Éverton Cebolinha, um dos grandes artilheiros do clube, deixou o Tricolor para jogar no Benfica, de Portugal. Com a saída de Cebolinha, o ataque gremista se divide entre a experiência e a juventude. Substituto natural de Éverton, Pepê vai buscando seu espaço entre os titulares e divide a frente com Diego Souza, atual artilheiro do elenco. O Grêmio também busca no mercado um nome que pode agregar o ataque e suprir algumas necessidades criadas desde a parada do futebol.

16/09 – Universidad Católica x Grêmio – Estádio San Carlos de Apoquindo (Santiago, CHI)

23/09 – Inter x Grêmio – Estádio Beira Rio (Porto Alegre, RS)

29/09 – Grêmio x Universidad Católica – Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

22/10 – Grêmio x América de Cali – Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

