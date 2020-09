Inter Atacante Abel Hernández é apresentado oficialmente no Inter

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 1 de setembro de 2020

Na tarde dessa terça-feira (01), em entrevista coletiva, o atacante Abel Hernández foi apresentado oficialmente pelo Internacional, ao lado do vice de futebol Alessandro Barcellos e do diretor executivo Rodrigo Caetano. O vice de futebol destacou que Abel é um jogador que já vinha sendo monitorado pelo Inter, e que o clube espera que ele possa repetir os outros feitos da sua carreira. “Um jogador que representa a seleção uruguaia. Um contrato de duração de 10 meses, com possibilidade de renovação. Esperamos que ele possa apresentar tudo aquilo que fez onde passou. Temos confiança total”, afirmou Rodrigo Caetano.

O uruguaio que vem de um passagem pelo Al-Ahli do Qatar, falou sobre as expectativas de estrear com a camisa colorada, destacando que espera poder atuar ao lado do atacante peruano Paolo Guerrero: “Vai ser um desafio importante. Será o maior desafio da minha carreira. Espero em algum momento fazer dupla com Paolo, que para mim é o maior atacante do futebol sul-americano”.

Sabendo da competitividade do futebol brasileiro e a sequência grande de jogos, Abel se caracteriza como um jogador que pressiona a defesa, que ajuda a equipe tecnicamente, e com isso espera entrar em campo e marcar gols importantes. Perguntado sobre Eduardo Coudet e como vê a influência do técnico para sua chegada ao clube, Abel respondeu: “Falei com ele e foi algo muito importante para mim. Foi algo que me ajudou a aceitar essa proposta tão rapidamente. Muito bom chegar num clube tão grande com a confiança do treinador“.

O jogador, que teve com influência Ronaldo Fenômeno, sabe o que o futebol brasileiro representa e entende que precisa trabalhar para estar pronto quanto antes, para apresentar o seu futebol dentro de campo, “meu objetivo sempre foi jogar numa liga competitiva. Espero muita competitividade. Futebol brasileiro é um dos melhores do mundo. Espero marcar gols e ajudar o Inter a conquistar títulos, que é o mais importante.” A tendência é que Abel Hernández esteja a disposição do técnico Eduardo Coudet no jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, que acontece domingo às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter