Com a vitória por 2 a 0 em cima do Botafogo, no sábado (29), o Inter dorme líder isolado do Brasileirão. Com 15 pontos, o colorado nem precisou se preocupar com o restante dos jogos desta última rodada. São cinco vitórias, uma derrota e um total de 80% de aproveitamento em seis jogos. A campanha feita por Eduardo Coudet e sua equipe até aqui só é pior que a da equipe que conquistou o tricampeonato invicto, em 1979. Ou seja, este é o melhor início de Campeonato Brasileiro a vivida pelo clube em 40 anos. Na época, a equipe comandada por Ênio Andrade teve cinco vitórias e um empate em seis jogos.

Após a partida contra o Fogão, o técnico colorado foi lembrado desta conquista e se mostrou satisfeito com o que sua equipe vem desempenhando em campo e fora dele: “Nós trabalhamos para entrar em campo da melhor maneira. Eu estou muito feliz com o grupo e a forma com que trabalha, como estão em cada treinamento. Se isso se vê refletido na partida, estou muito mais feliz. Agora, é hora de nos prepararmos para o jogo contra o Palmeiras”, destacou Chacho.