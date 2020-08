Por Redação Rádio Grenal | 31 de agosto de 2020

As Gurias Coloradas voltaram a campo na tarde deste domingo (30), para enfrentar a Ferroviária, pelo Brasileirão A1. A partida, válida pela sexta rodada, ocorreu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo. De virada, em um jogo intenso, o colorado bateu as atuais campeãs da competição por 2 a 1.

Desde o início da partida, as Gurias Coloradas pressionaram as adversárias e trabalharam com a posse de bola no campo ofensivo, sem deixar espaços para a saída de bola da Ferrinha. Só a partir da metade da primeira etapa foi que a Ferroviária conseguiu avançar mais para o ataque e criar jogadas, e o jogo passou a ser mais equilibrado. No entanto, nada de gols.

Somente na segunda etapa, quando as duas equipes cresceram na partida, é que as finalizações foram efetivas. Aos 12 minutos, Aline Milene, abriu o placar e deixou a Ferroviária na frente. Os minutos intermediários do segundo tempo foram de um Inter criando jogadas em busca do empate, e de uma Ferroviária fazendo a manutenção do resultado. Mas já na reta final da partida, com uma jogada de Rafa Travalão, Shashá pegou o rebote para marcar o gol de empate das Gurias Coloradas. O jogo se encaminhava para acabar empatado, quando, já nos acréscimos, Shashá chutou cruzado, a bola explodiu na trave, bateu na goleira Luciana e entrou, decretando a vitória colorada.

Com o resultado o Inter fecha a sexta rodada na sétima colocação, com doze pontos, sendo duas vitórias e quatro empates. O próximo jogo será contra o Vitória, no sábado (5), às 20h30, no Estádio Barradão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas