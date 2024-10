Inter Inter fechou setembro sem sofrer derrotas no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

O time de Roger Machado conta com um aproveitamento menor apenas que o de fevereiro, onde venceu os sete jogos Foto: Ricardo Duarte/Inter Após vitória contra o Vitória, Inter fecha o mês de setembro sem derrotas. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter finalizou o mês de setembro com quase 90% de aproveitamento. O Colorado disputou seis partidas, com quatro vitórias e um empate, o que o deixou ainda mais próximo do G6 do Campeonato Brasileiro.

O time de Roger Machado conta com um aproveitamento menor apenas que o de fevereiro, onde venceu os sete jogos. Com os ajustes do treinador, a equipe marcou 16 gols em setembro, com uma média de 2,66 por partida.

Atualmente o Inter está em sétimo lugar na tabela, com 45 pontos, empatado com o Bahia, o primeiro time do G6.

Resultados do Inter em setembro

Juventude 1 x 3 Inter – 01/09

– 01/09 Inter 2 x 1 Fortaleza – 11/09

2 x 1 Fortaleza – 11/09 Inter 3 x 0 Cuiabá – 16/09

3 x 0 Cuiabá – 16/09 São Paulo 1 x 3 Inter – 22/09

– 22/09 Bragantino 2 x 2 Inter – 25/09

– 25/09 Inter 3 x 1 Vitória – 29/09

2024-10-02