Mais de 70 mil livros são arrecadados para bibliotecas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Iniciativa contou com parceria da TAG Livros e apoio do Instituto Cervantes Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A campanha “Juntos pela Leitura do RS” encerrou-se em setembro com uma arrecadação total de 72 mil livros para restaurar os acervos das bibliotecas públicas impactadas pela enchente de abril e maio no Rio Grande do Sul.

A iniciativa, realizada pelo IEL (Instituto Estadual do Livro) e pelo SEBP (Sistema Estadual de Bibliotecas do RS) – instituições da Sedac (Secretaria da Cultura) –, em parceria com a TAG Livros e o apoio do Instituto Cervantes, recebeu exemplares de todo o Brasil.

A campanha teve início em junho, após a tragédia meteorológica que resultou na perda inicialmente estimada de 100 mil livros. Apesar do número previsto por meio de visitas técnicas presenciais aos locais afetados, verificou-se que nem todos os exemplares disponíveis nas bibliotecas foram perdidos. O montante arrecadado na ação, segundo o IEL, será suficiente para recompor os acervos das bibliotecas.

“Nossa missão é propiciar às pessoas o acesso a bens como a leitura, contribuindo com o seu desenvolvimento cultural e com a construção de uma sociedade mais consciente. Por isso a importância dessa ação”, destaca o diretor do IEL, Silvio Bento, que também é diretor do Departamento do Livro, Leitura e Literatura da Sedac. “Após o recebimento dos livros, o foco das equipes do IEL e do SEBP foi trabalhar na classificação das obras, que foram encaminhadas para as primeiras bibliotecas. Também orientamos e capacitamos profissionais para atuarem junto às instituições.”

Bento ressalta ainda que a prioridade, neste momento, é a triagem dos títulos que ainda faltam e a organização dos kits de acervo, necessários para a recomposição das bibliotecas afetadas.

“Em meio ao caos da enchente, nos perguntamos qual seria o maior benefício que a TAG conseguiria gerar, e entendemos que ajudar a reconstruir as bibliotecas era uma missão que estava ao nosso alcance”, conta o fundador da TAG Livros, Gustavo Lembert.

Da mesma forma, a coordenadora de Cultura do Instituto Cervantes, Iara Breda de Azeredo, ressalta o compromisso com a reconstrução cultural do Estado. “Ficamos muito felizes em poder apoiar a campanha. Foi um momento muito triste que vivemos, e participar dessa reconstrução é reconfortante”, afirma.

As doações vieram de apoiadores de todo o país. O clube de leitura TAG Livros doou 30 mil livros; os Correios, 28 mil; o Sistema Estadual de Bibliotecas do RS, 4 mil; a Biblioteca Lígia Meurer (hoje desativada), 4 mil exemplares; e o IEL, 1 mil publicações próprias.

A prefeitura de Maringá, município do Paraná, contribuiu com 2 mil doações. Cerca de 3 mil exemplares avulsos também foram doados. As obras variam entre os gêneros de ficção, clássicos, contemporâneos e assuntos gerais, literatura infantil e infantojuvenil.

Com mais de 30 mil exemplares distribuídos até agora para 12 municípios, o projeto entregou doações para Canoas (9 mil); Lajeado (6 mil); Marques de Souza (3,1 mil); Porto Alegre (2,6 mil); Dom Pedrito (2 mil); Dona Francisca (1,5 mil); Jaguari (1,5 mil); Alvorada (1,3 mil); Arvorezinha (1,2 mil); Eldorado do Sul (1,2 mil); Cachoeirinha (500); e Camaquã (200). Novas remessas de livros serão entregues nas próximas semanas.

