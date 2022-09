Inter Inter finaliza a preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo, em São Paulo

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

O confronto ocorre pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após uma semana de trabalho, o Inter realizou, na manhã deste sábado (03), o último treinamento antes de viajar a São Paulo. O colorado enfrenta o Corinthians neste domingo (04), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores fizeram exercícios físicos e um trabalho recreativo, o rachão. Depois, uma parte do grupo realizou um treino complementar no gramado.

O técnico colorado Mano Menezes conta com todo o grupo à disposição para a partida contra o Corinthians, inclusive o zagueiro Rodrigo Moledo, que retorna após um período lesionado.

Com 42 pontos, o Inter está na quinta posição do Brasileirão, com a mesma pontuação do time paulista, mas uma posição abaixo pelos critérios de desempate.

