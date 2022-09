Porto Alegre Mutirão no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, mobiliza comunidade contra focos de lixo

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Sebastião Melo participou da atividade no bairro da Zona Norte Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, recebeu neste sábado (03), o mutirão a gente vive, a gente cuida, iniciativa que integra o projeto Mais Comunidade.

O ponto de partida, com a presença do prefeito Sebastião Melo, foi na rua Wolfram Metzler, nas proximidades da Cohab. Com a presença da comunidade e equipes da administração municipal, a ação teve foco na limpeza urbana e plantio para combater os focos de lixo crônicos.

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) recolheu 45 toneladas nos focos de lixo existentes na avenida Adelino Ferreira Jardim e no chamado Núcleo 18 da Cohab Rubem Berta. Para o serviço, o DMLU contou com mais de 60 garis e operários, que tiveram o apoio de cinco caminhões e duas retroescavadeiras. As principais avenidas da região receberam capina e roçada, além de vários outros pontos do bairro Rubem Berta.

Ao final do mutirão de limpeza, o prefeito realizou, ao lado da comunidade, o plantio urbano de floreiras, em locais em que foram constatados os focos irregulares de lixo. Outras duas floreiras grandes, com 1 metro quadrado, foram instaladas pelo DMLU.

Parceria

Moradora da Vila Unidos, local do primeiro plantio, dona Neusa de Lima, 64 anos, colocou a mão na terra ao lado do prefeito Sebastião Melo. Moradora da comunidade há 34 anos, ela elogia o serviço de limpeza.

“Temos que agradecer a parceria da comunidade com o DMLU. A gente chama e eles vêm. Não sei o que seria da região sem eles”, elogiou. Ela pediu mais parceria dos vizinhos, e cobrou da prefeitura um olhar mais atento em relação à infraestrutura da região.

Para o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, esta ação é mais uma oportunidade de conscientizar a população. “Esta é a parceria que queremos entre poder público e as pessoas, sempre com a ideia de deixar a cidade mais limpa e agradável de se viver”, ponderou.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi, destacou a comunidade do bairro Rubem Berta como parceira das boas ações da prefeitura. “Esse cuidado com a cidade vem da parceria, pois, quando a prefeitura executa bem o serviço, o cidadão vem junto com o mesmo objetivo”, diz o gestor.

A atividade também contou com educadores ambientais para conscientizar a população sobre separação de resíduos, coleta seletiva, ecopontos e tudo que envolve a conservação e limpeza dos espaços públicos. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental do DMLU distribuiu folderes sobre os tipos e horários das coletas.

O DMLU faz a limpeza diária dos focos de descarte irregular de resíduos na avenida Adelino Ferreira Jardim. Por semana são retiradas em torno de 10 toneladas de resíduos desta via. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre