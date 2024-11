Inter Inter finaliza preparação para encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Colorado enfrenta o Flamengo e busca manter invencibilidade que dura 16 jogos Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado enfrenta o Flamengo e busca manter invencibilidade que dura 16 jogos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (30), o Inter finalizou a preparação para a próxima partida do Brasileirão. O Colorado viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, neste domingo (1º), às 16h.

Como é de costume do time de Roger Machado, o treinamento foi realizado com os portões fechados para a imprensa. O técnico fez os últimos ajustes na equipe que iniciará o jogo contra o clube carioca e, sem Borré, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que Enner Valencia comece a partida.

O Inter atualmente ocupa a terceira colocação no campeonato, com 65 pontos. O adversário está na quinta posição com dois pontos a menos. As equipes brigam por uma vaga direta à próxima edição da Copa Libertadores da América. O Colorado está a mais de 100 dias sem perder e soma 16 partidas de invencibilidade na temporada. Ao todo são:

– 12 vitórias;

– 4 empates;

– 33 gols pró;

– 11 gols contra;

– 83% de aproveitamento.

A última derrota aconteceu em 18 de agosto, quando o Inter perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0 no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

2024-11-30