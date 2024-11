Brasil Sete Estados têm alerta para chuvas intensas neste final de semana; saiba quais

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

O alerta é válido até a manhã deste domingo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (30) um alerta de perigo para chuvas intensas em sete Estados brasileiros. As previsões indicam chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 e 100 milímetros por dia. O alerta é válido até a manhã deste domingo (1º).

Os Estados abrangidos pelo alerta são: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e uma pequena parte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Ainda segundo o Inmet, são esperados ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta abrange as áreas do Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Campo das Vertentes, Ocidental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Noroeste Fluminense, Pantanais Sul Mato-grossense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Oeste de Minas, Centro Fluminense, Oriental do Tocantins, Sul Espírito-santense e Noroeste de Minas.

O Inmet também emitiu um alerta amarelo – de perigo potencial– para chuvas intensas em Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Outro alerta emitido pelo Inmet – válido até a noite deste sábado – é de perigo potencial para tempestade no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e uma pequena parte dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

