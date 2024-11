Últimas O que se sabe sobre foguete lançado pela FAB ao espaço

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Foguete cumpriu a trajetória prevista, com os sistemas de telemetria e resposta radar funcionando corretamente durante todo o voo. Foto: Divulgação/FAB Foguete cumpriu a trajetória prevista, com os sistemas de telemetria e resposta radar funcionando corretamente durante todo o voo. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou, na sexta-feira (29), um foguete de sondagem suborbital do modelo VS-30, desenvolvido com tecnologia 100% nacional. O lançamento ocorreu às 13h19min, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, marcando a primeira fase da Operação Potiguar.

Com cerca de oito metros de comprimento e peso de 1,5 tonelada na decolagem, o foguete atingiu altitudes suborbitais, permanecendo no espaço por 2 minutos e 50 segundos antes de cair no Oceano Atlântico. A missão completa teve duração de 5 minutos e 50 segundos.

Além de treinar equipes e testar equipamentos e processos, o lançamento teve um caráter simbólico. O foguete transportou mais de mil cartas escritas por alunos de escolas públicas, que embarcaram no experimento como parte de uma ação educativa.

O diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), Tenente-Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, destacou a importância do lançamento para o avanço tecnológico e a autonomia brasileira no setor aeroespacial.

“Estamos quebrando paradigmas e criando perspectivas para o futuro. Temos um complexo espacial e, com o lançamento deste foguete, demonstramos que a Barreira do Inferno tem total condição de realizar tais eventos”, afirmou o militar.

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, subordinado ao DCTA, já conduziu mais de 3 mil lançamentos desde sua criação, em 1965. As missões incluem 655 operações de voo e 265 eventos de rastreio de veículos espaciais.

Os foguetes suborbitais, como o VS-30, não entram em órbita, mas atingem altitudes além da atmosfera, tornando-se ferramentas valiosas para pesquisas científicas e tecnológicas. Esses veículos são empregados em experimentos voltados a indústrias diversas, incluindo fármacos, metal mecânica, alimentos e cosméticos.

