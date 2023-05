Inter Inter finaliza preparação para enfrentar o Atlético-MG neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Com uma sequência grande de jogos, a equipe não teve muito tempo de trabalho antes de viajar a Belo Horizonte. Foto: Ricardo Duarte/Inter Com uma sequência grande de jogos, a equipe não teve muito tempo de trabalho antes de viajar a Belo Horizonte. (Foto: Ricardo Duarte//Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A preparação do Inter para enfrentar o Atlético-MG chegou ao fim na manhã desta sexta-feira (12), no CT Parque Gigante. Com uma sequência grande de jogos, a equipe não teve muito tempo de trabalho antes de viajar a Belo Horizonte.

O duelo contra o Atlético Mineiro está marcado para sábado (13), às 21h, no Mineirão, pela sexta rodada do Brasileirão.

O último treinamento do Colorado foi fechado no CT. O técnico do Inter, Mano Menezes, realizou atividades táticas no gramado, ajustando os últimos detalhes antes da viagem.

A delegação embarca para Minas Gerais no começo nesta sexta, chegando por volta das 17h na capital mineira.

