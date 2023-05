Grêmio Grêmio defende o título do Torneio Canteras de America na Argentina

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Tricolor estreia na competição neste final de semana

O Grêmio vai em busca de mais um título do Torneio Canteras de America. Nesta sexta-feira (12), a delegação gremista deixou o CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, com destino a Rosario, na Argentina.

Após conquistar o torneio no ano passado, a equipe Sub-17 vai para a disputa de 2023 sob comando do técnico Ruimar Kunzel. A estreia está marcada para domingo (14), às 14h, diante dos argentinos do Talleres. As partidas serão realizadas no estádio Marcelo Bielsa, no Centro Esportivo Jorge Griffa, pertencente ao Newell’s Old Boys, clube organizador da competição.

O Grêmio está no grupo A e ainda enfrentará a Seleção do Panamá Sub-17 e os chilenos do Colo-Colo. De acordo com o regulamento, os dois primeiros de cada chave garantem vaga nas semifinais. A decisão está agendada para o dia 19.

Datas

14/05 – 14h – Grêmio x Talleres/ARG

15/05 – 14h – Grêmio x Seleção do Panamá Sub-17

16/05 – 14h – Grêmio x Colo-Colo/CHI

