Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Com sete pontos em quatro jogos, o Colorado ocupa a décima posição da tabela Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com sete pontos em quatro jogos, o Colorado ocupa a décima posição da tabela (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Na manhã desta sexta-feira (31), o Inter finalizou a preparação para a retomada ao Campeonato Brasileiro. Em Itu, no interior de São Paulo, a equipe colorada realizou o último treino antes de encarar o Cuiabá. O duelo acontece neste sábado (1), às 18h30min (de Brasília), na Arena Pantanal, pela sétima rodada da competição nacional.

O treino, que encerrou os preparativos do Colorado foi fechado para a imprensa, com privacidade para ajustar os últimos detalhes antes da partida. O técnico Eduardo Coudet, junto da sua comissão, organizou atividades técnicas e táticas no gramado, contando com praticamente todo elenco à disposição.

A delegação colorada viaja para a capital mato-grossense no início da tarde de hoje. A cidade de destino possui uma hora a menos de fuso-horário.

Devido às enchentes enfrentadas no Rio Grande do Sul, dois jogos do Inter foram adiados. Desta forma, a equipe tem duas partidas a menos no Brasileirão. Com sete pontos em quatro jogos, o Colorado ocupa a décima posição da tabela.

2024-05-31