Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Nas imagens divulgadas, é possível ver alguns materiais estragados e destinados ao descarte Foto: Divulgação/Internacional Nas imagens divulgadas, é possível ver alguns materiais estragados e destinados ao descarte (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

O Inter atualizou a situação do Beira-Rio após enchente. Desde o recuo das águas, o estádio está sendo recuperado por funcionários do clube. O abastecimento de luz e água deve ser restabelecido até a próxima semana. Segundo a administração colorada, a limpeza das estruturas do Beira-Rio e do CT Parque Gigante deve ser concluída até final de junho. A enchente em Porto Alegre pode ter causado um prejuízo milionário ao clube.

Nas imagens divulgadas pelo Inter, é possível ver alguns materiais estragados e destinados ao descarte.

O replantio do gramado de inverno começou nesta semana – o trabalho havia sido realizado 15 dias antes do alagamento, mas precisou ser refeito. Os dirigentes colorados estimam prazo de 40 dias para o Inter voltar a jogar no Beira-Rio. Já a retomada em todo o complexo colorado é estimada somente para agosto.

O CT Parque Gigante segue debaixo d’água. Entretanto, a limpeza dos dos prédios foi iniciada ainda na quinta-feira (30). O Inter estima um período de 120 dias para recuperação total. Devido ao longo período submersos, a parte elétrica e os campos de treinamento do CT sofreram danos.

O Inter trabalha com a ideia de “reconstrução” do CT Parque Gigante. Uma estratégia para evitar novos alagamentos deverá ser estudada pelo clube, o que pode envolver uma obra que exigirá mais tempo e recursos.

Veja as novas imagens divulgadas pelo Inter

2024-05-31