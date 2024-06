Grêmio Visando retomada no Brasileirão, Grêmio realiza treino tático em Curitiba

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Tricolor enfrenta o RB Bragantino neste sábado, às 16h, no Couto Pereira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor enfrenta o RB Bragantino neste sábado, às 16h, no Couto Pereira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta sexta-feira (31), no CT da Graciosa, em Curitiba, o Grêmio finalizou seus preparativos para enfrentar o RB Bragantino, no sábado (1), às 16h, no estádio Couto Pereira, no retorno do Tricolor ao Campeonato Brasileiro.

Com pouco tempo para trabalhar, tendo em vista o jogo da última quarta (29), contra o The Strongest-BOL, pela Libertadores, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho tático com a equipe que vai a campo, focando em posicionamento e aperfeiçoamento das jogadas aéreas de bola parada na defesa e no ataque. Na sequência, um recreativo finalizou a movimentação no gramado.

A novidade ficou por conta das presenças do zagueiro Pedro Geromel e do atacante Cristian Pavón. Liberados pelo departamento médico do clube, eles já se reintegraram ao plantel gremista e treinaram com o resto do elenco na manhã de hoje.

Diego Costa e Nathan Fernandes são os desfalques da equipe. Os dois foram expulsos na partida diante do Bahia, e cumprem a suspensão automática.

