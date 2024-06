Grêmio Grêmio estende contrato com zagueiro Gustavo Martins até 2027

Zagueiro tem um total de 38 partidas pelo Grêmio, com três gols marcados até o momento

Na manhã desta sexta-feira (31), o Grêmio comunicou a renovação de contrato do zagueiro Gustavo Martins. Formado nas categorias de base do Tricolor, o jogador recebe tal valorização com ajuste salarial e assina acordo com prorrogação do vínculo com o clube até o final de 2027.

Gustavo Martins foi fixado no elenco principal em 2022, após chegar ao Grêmio para as categorias de base em 2018, além de ter sido campeão do Pan-Americano com a Seleção Brasileira no ano passado. O zagueiro de 21 anos também conquistou o Brasileiro de Aspirantes, em 2021.

O defensor tem um total de 38 partidas pelo Grêmio, com três gols marcados até o momento. Gustavo também contribuiu nas conquistas do Hexacampeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha, em 2023, e do Hepta Gaúcho em abril de 2024.

