Porto Alegre Ilha da Pintada, em Porto Alegre, receberá purificadores de água oferecidos pelo Uruguai

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











DMAE instalará a unidade em substituição às máquinas que foram danificadas pelas enchentes Foto: Cesar Lopes/PMPA DMAE instalará a unidade em substituição às máquinas que foram danificadas pelas enchentes (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Usinas purificadoras de água oferecidas ao Rio Grande do Sul pelo governo do Uruguai serão instaladas na Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. A notícia foi compartilhada pelo embaixador uruguaio no Brasil, Guillermo Valles, após a conclusão dos trâmites diplomáticos transcorridos na quinta-feira (30).

Segundo o secretário-executivo do EBSB (Escritório de Representação do Estado em Brasília), Henrique Pires, que esteve com o embaixador na capital federal, as usinas de tratamento de água serão destinadas ao DMAE (Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre), que instalará a unidade UPA2000FD em substituição às máquinas que foram danificadas pelas enchentes. Isso possibilitará o abastecimento de água potável para mais de 10 mil pessoas na Ilha.

Os 75 equipamentos de tratamento de água menores entregues pelo governo do Japão serão instalados preferencialmente em hospitais que atendam pelo SUS (Sistema Único de Saúde), conforme determinação do governador Eduardo Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ilha-da-pintada-em-porto-alegre-recebera-purificadores-de-agua-oferecidos-pelo-uruguai/

Ilha da Pintada, em Porto Alegre, receberá purificadores de água oferecidos pelo Uruguai

2024-05-31