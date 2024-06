Inter Inter perde para o Cuiabá por 2 a 1 no Brasileirão Sub-20

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Colorado voltará a campo na próxima quarta-feira (5), às 14h, diante do Cruzeiro, no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais

Na tarde desta quinta-feira (31), o Inter foi superado pelo Cuiabá em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Disputado no CT Manoel Dresch, na capital mato-grossense, o duelo encerrou-se com o placar de 2 a 1 para o time da casa. Pedro Henrique foi o autor do gol do Inter, que voltará a campo na próxima quarta-feira (5), às 14h, diante do Cruzeiro, no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais.

O Inter começou a partida tentando impor ritmo e avançando nas linhas, enquanto o Cuiabá optou por uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques. Logo aos 7 minutos, a primeira chance de gol foi do Cuiabá, quando o atacante Jadson pela direita e chutou forte e cruzado, mas a bola foi direto para fora.

Logo depois, o Inter foi forçado a fazer uma substituição, e Bernardo Jacob entrou no lugar de Kauan Alves, que sentiu o dores no tornozelo. Aos 11 minutos, Pedro Henrique cruzou para a área, e Cleiton foi bloqueado pelo zagueiro adversário. No bate e rebate, a bola saiu com perigo pelo lado direito do goleiro do Cuiabá.

Aos 14 minutos, após uma cobrança de escanteio do Cuiabá, a bola bateu na mão de Cleiton dentro da área, resultando em um pênalti para a equipe mato-grossense. O camisa 10 Luiz Felipe cobrou, mas o goleiro Henrique Menke salvou para o Colorado.

No entanto, aos 24 minutos, o Cuiabá conseguiu encontrar o gol e abriu o placar. Em uma construção de pé em pé pela direita, Hernandez ganhou da marcação do Inter e cruzou rasteiro para a área, onde Guilherme aproveitou a oportunidade para marcar.

O Inter não se abateu e, aos 32 minutos, empatou a partida. Em um chute de Pedro Henrique pela esquerda, a bola quicou na frente do goleiro do Cuiabá e o encobriu, resultando no gol colorado.

O Inter começou o segundo tempo com perigo pela esquerda, com um chute de Pedro Henrique após passe de Yago Noal logo no primeiro minuto. Nos minutos seguintes, o clube gaúcho até conseguiu criar oportunidades, mas sem muito perigo para o goleiro rival.

Aos 11 minutos, Guilherme, do Cuiabá, fez uma jogada pela esquerda e, mesmo sem ângulo, chutou para o gol. A bola passou sozinha pela extensão da área. Aos 15, Cleiton devolveu o perigo. O lateral colorado arriscou de fora da área, e a bola fez uma curva perigosa, mas saiu pela linha de fundo.

O Inter começou a devolver muito a posse de bola para o Cuiabá a partir dos 18 minutos. Aos 22 minutos, o técnico Pablo fez uma mudança na equipe, adicionando um zagueiro para fechar mais a defesa.

Dez minutos depois, no entanto, o Cuiabá virou o placar. Luis Henrique subiu no segundo andar após uma cobrança de escanteio e cabeceou para o gol, colocando o time da casa na frente mais uma vez.

O Inter buscou o empate até o fim, e aos 34 minutos, Henrique Menke fez uma defesa espetacular, impedindo um golaço de fora da área. O goleiro colorado se espichou e salvou o time de sofrer o terceiro gol.

