Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

O clube gaúcho enfrentará o SKA Brasil no domingo (15) pela terceira etapa do torneio Foto: Jota Finkler/Inter O clube gaúcho enfrentará o SKA Brasil no domingo (15) pela terceira etapa do torneio (Foto: Jota Finkler/Inter) Foto: Jota Finkler/Inter

Após vencer por 4 a 2 o Aster Brasil, na Arena Barueri, o Inter está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vinícius Souza, Tortello duas vezes e Ryan foram os responsáveis pelos gols do Colorado e Dieguinho e Acácio diminuíram para o Aster.

Desde o primeiro tempo, a qualidade do Inter já foi notada. Com sete minutos, Vinícius Souza, ganhou espaço, arriscou de fora da área e abriu o placar, sem chances para o goleiro. Aos 26, pela esquerda, Rangel achou bom passe para Tortello, dentro da área o meia passou pela defesa e soltou um chute forte, indefensável.

No segundo tempo, o Aster voltou com uma postura mais ofensiva. Aos três minutos, Dieguinho cobrou falta e a bola chegou na medida para o atacante Galo, que tocou por cima do gol. Aos 12 minutos, em boa cobrança de falta, Tortello fez o terceiro gol do Inter. Nos minutos finais, pênalti para o Aster. Dieguinho tirou o goleiro e mandou para o fundo do gol, diminuindo para o Aster. No final do jogo, Ryan fez o quarto gol e Acácio diminuiu mais uma vez para os capixabas.

Na terceira fase da competição, o Inter enfrenta o SKA Brasil, que venceu o Oeste por 1 a 0. O jogo acontece no próximo domingo (15).

