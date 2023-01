Porto Alegre Porto Alegre registra aumento no total de ônibus com ar-condicionado operando

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Atualmente, Porto Alegre tem 1.337 ônibus e, deste total, 51,61% possui sistema de refrigeração. Foto: Pedro Piegas/PMPA Atualmente, Porto Alegre tem 1.337 ônibus e, deste total, 51,61% possui sistema de refrigeração. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Dos 690 veículos com o equipamento, cerca de 520 circulam com o sistema operando – cerca de 70 a mais do que o registrado na última semana, o que representa 75% da frota que possui o equipamento. Atualmente, Porto Alegre tem 1.337 ônibus e, deste total, 51,61% possui sistema de refrigeração.

“A orientação que demos para as empresas é de que, à medida que as manutenções acontecerem, imediatamente os veículos passem a circular com o ar-condicionado ligado. Em uma semana tivemos um aumento considerável e seguimos monitorando para dar mais conforto ao usuário do transporte coletivo”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

De acordo com a legislação, aqueles veículos que possuem refrigeração devem ligá-los a partir dos 24 graus. Em caso de não cumprimento da determinação, os usuários podem registrar reclamação via 118. O custo mensal do município para manter o ar-condicionado operando nos veículos é de R$ 826 mil. A partir de fevereiro, os veículos que não circularem com ar-condicionado ligado serão multados.

