Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Leite se reuniu com chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e assessoria técnica para os últimos preparativos na véspera da viagem. Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Leite se reuniu com chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e assessoria técnica para os últimos preparativos na véspera da viagem. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite embarca neste sábado (14) para Davos, na Suíça, onde irá acompanhar a edição deste ano do Fórum Econômico Mundial. Leite representará o Rio Grande do Sul nas discussões sobre os principais problemas globais da atualidade. Entre as atividades previstas, estão reuniões bilaterais com empresas internacionais, participação e acompanhamento de painéis e palestras.

Segundo o Relatório Global de Riscos (Global Risks Report), documento que reúne avaliações de líderes políticos, empresariais, ativistas e acadêmicos, e que norteia os debates no fórum, o mundo precisa buscar soluções para crises sociais. A pauta do evento deve ter no centro das discussões o aumento do custo de vida, a dificuldade de abastecimento de alimentos e de energia, o baixo crescimento econômico e os confrontos geopolíticos.

“Os desafios que enfrentamos no Rio Grande do Sul também se inserem na agenda global. Por isso, é fundamental a troca de experiências e conhecimentos que o Fórum Econômico Mundial proporciona. O combate à fome, a melhoria das condições de vida da população e o desenvolvimento econômico e social sustentável são alguns dos desafios que temos em comum com o mundo inteiro. Além disso, o fórum é uma ocasião que aproveitaremos para apresentar oportunidades de negócio e promover o Estado”, afirma Leite.

Na noite desta sexta-feira (13), o governador esteve reunido com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e a assessoria técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do gabinete governamental para acertar os últimos detalhes da viagem. Durante o período do fórum, o governador do Rio Grande do Sul em exercício será o vice, Gabriel Souza.

