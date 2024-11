Inter Inter inicia a preparação para a partida contra o Flamengo no Brasileirão

Suspenso, Borré não jogará partida contra o clube carioca Foto: Ricardo Duarte/Inter Suspenso, Borré não jogará partida contra o clube carioca. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta terça-feira (26), o elenco do Inter se apresentou no CT Parque Gigante, em porto Alegre. Com 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Bragantino por 4 a 1, no Beira-Rio, o Colorado inicia a preparação para enfrentar o Flamengo no domingo (1º), às 16h, no Maracanã.

Como de costume do técnico Roger Machado, o treinamento foi realizado com os portões fechados. Os jogadores que iniciaram a última partida fizeram trabalhos leves e os demais atletas foram direto para o campo. O treinador tem mais quatro dias antes da viagem para o Rio de Janeiro para preparar o time para o confronto.

O centroavante Borré recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do jogo contra o Flamengo. O Colorado vive ótima fase na temporada, chegando a quarta colocação na tabela do Brasileirão, com 65. Também na briga pela parte superior da tabela, o clube Carioca ocupa a quinta posição, com 62 pontos.

