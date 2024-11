Grêmio Grêmio realiza último treino antes de viajar para Belo Horizonte para o confronto contra o Cruzeiro no Brasileirão

O jogo, que acontece em Belo Horizonte, é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta terça-feira (26), o elenco do Grêmio se reuniu no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para o último treino antes de enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (27), às 21h, no estádio Mineirão. O jogo, que acontece em Belo Horizonte, é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com início no aquecimento, os atletas realizaram um trabalho físico com bola em espaço reduzido, onde duas equipes buscavam manter a posse por maior tempo possível, com movimentações e passes rápidos.

Na sequência, houve um treino tático liderado pelo técnico Renato Portaluppi, que trabalhou jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. Para finalizar, o elenco realizou uma atividade recreativa.

