Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Tricolor terá a 12° dupla de zaga diferente no Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (27), o Grêmio enfrentará o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão. O zagueiro Rodrigo Ely não será opção de Renato Portaluppi para a partida por conta de uma luxação no pé direito. Jemerson, que cumpriu suspensão contra o Juventude, está de volta e deve formar dupla com Pedro Geromel pela primeira vez.

Ely precisou ser substituído na partida contra o alviverde no final do primeiro tempo, após uma dividida com o adversário. Com isso, restaram apenas Geromel, Jemerson, Gustavo Martins e Rodrigo Caio.

Entre as opções, Jemerson formou dupla somente com Rodrigo Caio, o que não deve acontecer na próxima rodada. Com a mudança, será a 12ª zaga diferente usada por Renato Portaluppi no Campeonato Brasileiro.

A partida, que pode ser decisiva para o Tricolor na busca em se manter na Série A, é válida pelo 35° rodada do Brasileirão. Atualmente, o Grêmio ocupa a 14° colocação na tabela, com 40 pontos, apenas três acima dos dois primeiros na zona de rebaixamento. O Cruzeiro, está na 7° posição, com 47 pontos.

