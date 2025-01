Inter Inter inicia a segunda semana de treinamentos no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Inter enfrentará a Seleção Mexicana em amistoso internacional na próxima quinta-feira (16), no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter enfrentará a Seleção Mexicana em amistoso internacional na próxima quinta-feira (16), no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta segunda-feira (13), o Inter deu início a sua segunda semana de trabalhos no ano, em preparação para o Campeonato Gaúcho. Nesta manhã, o elenco se reapresentou ao CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para um trabalho de força e intensidade.

Roger Machado e sua comissão técnica iniciaram o dia com exercícios físicos no gramado e, na sequência, o treinador comandou atividades de posse de bola e treinamento tático.

O próximo compromisso do Colorado será um amistoso internacional contra a Seleção do México, na quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio. A estreia oficial acontece no dia 22 de janeiro, contra o Guarany de Bagé, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

