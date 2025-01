Porto Alegre Zona Norte de Porto Alegre recebe 80 moradias provisórias para abrigar afetados pela enchente

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Prefeitura será responsável pelos serviços de água, esgoto, arruamento e paisagismo Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeitura será responsável pelos serviços de água, esgoto, arruamento e paisagismo Foto: Alex Rocha/PMPA

As primeiras 80 moradias provisórias para abrigar pessoas afetadas pela enchente de maio de 2024 foram instaladas no bairro Sarandi (rua Vida Alegre, nº 200), na Zona Norte de Porto Alegre. As casas modulares resultam de investimento do Governo do Estado em parceria com a prefeitura que, a partir de agora, será responsável pelos serviços de água e esgoto, arruamento e paisagismo.

Os módulos receberão parte das 336 pessoas que ainda estão abrigadas no CHA (Centro Humanitário de Acolhimento Vida), no Rubem Berta, enquanto o município avalia caso a caso se há necessidade de novos módulos provisórios ou direcionamento para programas habitacionais. O prefeito Sebastião Melo vistoriou as estruturas ao lado do governador em exercício Gabriel Souza, na manhã desta segunda-feira (13).

“Agradecemos ao Governo do Estado pela parceria e agora é a vez da prefeitura trabalhar para garantir um espaço urbano qualificado e uma vida mais digna até a moradia definitiva. A crise nos oportuniza estarmos juntos para fazermos uma cidade e um Rio Grande melhor”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“Juntos, estamos implementando uma política habitacional que inclui a instalação de casas temporárias equipadas com móveis e eletrodomésticos, garantindo uma moradia digna para as famílias afetadas em um curto espaço de tempo. Essa colaboração não se limita apenas à instalação, mas também abrange a urbanização do entorno, com a inclusão de serviços essenciais como creches e postos de saúde, garantindo que as famílias tenham acesso a uma rede de suporte completa”, afirmou Souza.

As casas de 27 metros quadrados serão equipadas com móveis e eletrodomésticos para uso individual ou de famílias. São construções modulares em chassi metálico e revestidas com concreto reforçado de fibra de vidro e cimento branco.

