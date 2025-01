Grêmio Grêmio vence por 1 a 0 o Marcílio Dias e se classifica na Copinha

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Tricolor enfrentará o Goiás na terceira fase do campeonato Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Tricolor enfrentará o Goiás na terceira fase do campeonato. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

Nesta segunda-feira (13), o Grêmio enfrentou, em Guaratinguetá, o Marcílio Dias e venceu por 1 a 0 na Copinha e se classificou para a terceira fase do campeonato. O gol que garantiu a vitória do Tricolor foi marcado por Hiago, no primeiro minuto da segunda etapa.

O jogo

O Marcílio Dias ficou com um jogador a menos aos 42 minutos de partida, o que dificultou uma possível classificação. O meia Keven Fernandes recebeu o cartão vermelho após uma dividida, onde deu uma entrada com a sola da chuteira em um jogador do Grêmio.

A próxima partida irá acontecer na próxima quarta-feira (15), contra o Goiás, que eliminou o Vitória da Conquista nos pênaltis. A definição de horário e local para o jogo irá acontecer após o fim dos jogos da segunda fase.

