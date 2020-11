Futebol Inter inicia returno do Brasileirão contra o Coritiba, no Beira-Rio, na tarde deste domingo

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Colorado duela com o Coritiba a partir das 16h. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA Colorado duelo com o Coritiba na tarde deste domingo (8). (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA) Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

Depois de liderar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Inter inicia a segunda parte da competição querendo repetir as primeiras 19 rodadas. O duelo que dá o pontapé inicial no returno é contra o Coritiba, neste domingo (8), às 16h, no estádio Beira-Rio.

O último treinamento antes da partida foi realizado na tarde deste sábado (7), no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou uma atividade tática para ajustar os últimos detalhes do time.

Após fechar a preparação, o lateral-direito Heitor falou com os canais oficias do Clube. O jovem oriundo do Celeiro projetou o returno da competição nacional e também destacou a força do grupo de jogadores. “Fizemos um grande primeiro turno, temos tudo para conquistar a vitória e manter a liderança do Brasileiro. A gente tem motivação e confiança do treinador para trabalhar ainda mais”, afirmou.

O Inter tem 35 pontos e ocupa a primeira posição no campeonato. O colorado vai em busca da 11ª vitória para seguir firme na ponta da tabela.

Equipe técnica

Inter – Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme; Yuri Alberto e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba – Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino, William Mattheus e Hugo Moura; Matheus Sales, Giovanni Augusto, Robson e Neílton; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

Arbitragem – Dyorgines José Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (trio capixaba). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

