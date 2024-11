Inter Inter lança campanha para alcançar a marca de 150 mil sócios-torcedores

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

O Colorado vem de uma série de 12 partidas sem derrota, com oito vitórias e quatro empates. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter lançou uma campanha para chegar aos 150 mil sócios-torcedores ainda nesta temporada de 2024. Em meio ao bom momento vivido nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Colorado vem de uma série de 12 partidas sem derrota, com oito vitórias e quatro empates, e ocupa o quinto lugar na tabela de classificação, com 53 pontos, dois atrás do G4.

Vindo de um empate em 1 a 1 com o Flamengo, em jogo atrasado do Brasileirão e disputado no Beira-Rio na última quarta-feira (31), a equipe comandada por Roger Machado tem mais dois duelos seguidos para travar em casa pela competição nacional. Nos próximos dias 5 (terça-feira) e 8 (sexta-feira), os adversários serão o Criciúma e o Fluminense, e o clube espera que os compromissos em Porto Alegre possam engajar a torcida na ação associativa.

De acordo com Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do Inter, “atingir esta marca de 150 mil sócios já estava no planejamento do Inter para 2024. Aumentamos de 120 para 140 mil sócios no início do ano, mas o crescimento foi interrompido em virtude das enchentes. Nos recuperamos e, agora, temos três jogos [um deles, contra o Flamengo, já foi disputado na última semana] consecutivos e decisivos no Beira-Rio, na iminência de atingir esta marca expressiva, um recorde histórico para o clube. Convidamos o torcedor a se associar, usufruir dos diversos benefícios, oportunidade de assistir aos jogos mais importantes, além de ajudar o Clube a aumentar uma receita importante, que é do quadro social. Os nossos sócios são o maior patrocinador do Inter”.

Em outra frente, o Colorado voltou aos treinos na manhã desse sábado (2) no CT Parque Gigante. A equipe tem alguns dias de trabalho pela frente até o duelo com o Criciúma. A partida começa às 21h30min, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

