Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Na manhã desse domingo (3), o elenco do Inter realizou no CT Parque Gigante seu penúltimo treinamento antes do jogo com o clube catarinense. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e disputado na última semana, a equipe do Inter finaliza nesta segunda-feira (4) a preparação para o seu próximo duelo pela competição nacional. Em partida válida pela 32ª rodada, o Colorado enfrentará nesta terça-feira (5) o Criciúma, às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Posteriormente, o clube gaúcho recebe o Fluminense na sexta-feira (8), às 19h.

A equipe comandada por Roger Machado vem de uma série de 12 partidas sem derrota, com oito vitórias e quatro empates, e ocupa atualmente o quinto lugar na tabela de classificação, com 53 pontos, dois atrás do G4. O Colorado trabalha para conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores.

Na manhã desse domingo (3), o elenco do Inter realizou no CT Parque Gigante seu penúltimo treinamento antes do jogo com o clube catarinense. O trabalho foi fechado, com privacidade para a comissão técnica realizar os ajustes no time que entra em campo.

Gauchão feminino

Em outra frente, na última rodada da segunda fase do Gauchão Feminino, as Gurias Coloradas venceram nesse domingo o Brasil de Farroupilha por 7 a 0, no Sesc Protásio Alves. Agora, o Inter enfrenta o Juventude nas semifinais. As datas dos jogos serão definidas em breve pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Os gols da partida desse domingo foram marcados por Letícia Monteiro (2x), Julieta (3x), Tamara e Isa Haas. Com o resultado, a equipe colorada foi a 10 pontos e manteve a terceira colocação.

2024-11-03