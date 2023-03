Inter Inter lança campanha por mais visibilidade ao futebol feminino

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

A campanha será veiculada em televisão, rádio, meios digitais e redes sociais Foto: Divulgação/Inter A campanha será veiculada em televisão, rádio, meios digitais e redes sociais (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter lançou nesta quarta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, a campanha “Aposta Nelas”, com a finalidade de provocar uma reflexão e chamar a atenção de torcida e patrocinadores para o futebol feminino, ao lado de sua patrocinadora EstrelaBet.

A ação, lançada por meio de um vídeo, apresenta uma novidade da empresa que ocupa o espaço de patrocinadora master das Gurias Coloradas: a partir de agora, 5% de todas as apostas em jogos do futebol feminino da plataforma serão destinados às Gurias.

O gancho do comercial é fazer com que o público aposte em jogos que já aconteceram, o que teoricamente seria uma “aposta ganha”. Porém, as questões são relacionadas ao futebol feminino, pouco visto no país. E os números comprovam isso, visto que as premiações no masculino chegam a ser 34 vezes maiores, além da cota de televisão beirando a casa dos R$ 100 milhões, enquanto não há contrato no feminino.

“Se todas e todos se engajarem nesta causa, certamente, vamos intensificar o crescimento da modalidade. Assim, convocamos a torcida para apoiar, ainda mais as Gurias Coloradas, apostando nesta ideia”, disse a diretora executiva de Marketing do Inter, Liana Bazanela.

Veja o vídeo de divulgação

