Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio continuou com a preparação para a última rodada do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira (8). A notícia ruim é que o volante Pepê acabou deixando o treinamento mais cedo por dores no tornozelo.

O volante chutou a bola e ao apoiar o pé, caiu no chão. O jogador recebeu atendimento no gramado, no tornozelo direito. Porém, não aguentou as dores e precisou deixar o treino mais cedo mancando. Ele será avaliado pelo departamento médico para ter um diagnóstico certo.

Nove jogadores do sub-20 continuaram fazendo atividades com o elenco profissional. Os jovens serão relacionados para a partida contra o Ypiranga, neste sábado, em Erechim, pela última rodada do Gauchão.

Renato fez trabalho com foco em posse de bola e com ênfase na parte ofensiva. Na parte final da atividade, o treinador separou grupo, em campo reduzido e fez duelos com quatro ou três jogadores. No encerramento dos trabalhos, os jogadores fizeram uma disputa de pênaltis.

