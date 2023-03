Inter Inter volta aos treinamentos com atividades de posse de bola

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com Mano Menezes suspenso, o auxiliar Sidnei Lobo comandou as atividades Foto: Ricardo Duarte/Inter Com Mano Menezes suspenso, o auxiliar Sidnei Lobo comandou as atividades (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (8) no CT Parque Gigante. Nesta terça-feira (7), o elenco colorado não fez atividades e teve folga para recuperação física. Os jogadores que tiveram lesões no clássico não treinaram no campo, assim como o técnico Mano Menezes, que está suspenso.

Com Mano suspenso, o auxiliar Sidnei Lobo comandou as atividades e comandará o time contra o Esportivo, neste sábado (11), às 16h30min, no estádio Beira-Rio. O goleiro Keiller não participou das atividades e está fora da partida de sábado. Já Vitão e Baralhas estão tratando os problemas e serão reavaliados diariamente pelo departamento médico do Inter.

Na atividade, Sidnei Lobo dividiu o grupo em dois times com 10 jogadores. O objetivo do treinamento era o trabalho de posse de bola em um espaço reduzido, com dois toques na bola no máximo.

O Inter volta a treinar nesta quinta-feira (9) para o duelo contra o Esportivo. O Colorado é vice-líder, com 19 pontos, já classificado às semifinais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-volta-aos-treinamentos-com-atividades-de-posse-de-bola/

Inter volta aos treinamentos com atividades de posse de bola