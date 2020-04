Inter Inter lança linha especial de camisetas para auxilar no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Modelos estão disponíveis na loja virtual do clube Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Com o slogan Juntos Vencemos, o Inter lançou uma linha especial de camisetas que servirá para arrecadar fundos para o combate ao coronavírus. Toda a renda arrecada será destinada para hospitais para o tratamento de pacientes com a Covid-19. O modelo já está disponível para compra no site do clube, pelo valor de R$ 49,90.

O slogan da camiseta estampado por Victor Cuesta, D’Alessandro, Guerrero e Marcelo Lomba leva o nome do projeto criado para amenizar os impactos sociais da Covid-19.

Além da camiseta personalizada, o projeto Juntos Vencemos também disponibiliza ao torcedor sete modelos de máscara para prevenção ao vírus.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

