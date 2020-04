Inter Inter descarta interesse no nigeriano Obi Mikel, alvo do Botafogo

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Foto: (Reprodução/Arquivo Pessoal/Instagram)

Mesmo com o futebol paralisado, as especulações quanto possíveis negociações seguem movimentando o noticiário. Neste final de semana, o Inter esteve ligado a um possível interesse na contratação do meio-campista Obi Mikel, jogador ligado aos planos do Botafogo. Contudo, a diretoria do colorado negou a informação publicada pelo jornal Mundo Deportivo, da Espanha,e classificou como “especulação infundada”.

De acordo com a informações publicadas pelo jornal, além do Botafogo, o Inter seria outro clube brasileiro interessado no jogador, que está livre no mercado após rescindir o contrato com Trabzonspor, da Turquia. O meio-campista surgiu nos planos do time do Rio de Janeiro após o fim das tratativas com Yaya Touré.

A reportagem da Rádio Grenal entrou em contato com a diretoria do Inter, que negou o interesse e destacou que “se trata de mais uma especulação infundada que de fora”, conforme informou o vice de futebol Alessandro Barcellos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

